Vaccino antinfluenzale, l'Asrem si assicura 60mila dosi per la campagna stagionale

TERMOLI. Strano a dirsi, visto il caldo che fino a poche ore fa ci stringeva nella sua morsa, ma c’è da programmare la stagione più fredda, quella in cui si manifestano i malanni stagionali, come le influenze.

Sono 60mila le dosi che l’Asrem si assicura, come lo scorso anno, attraverso una fornitura gestita dalla Regione Piemonte.

La procedura è stata avviata già dal maggio scorso, con la quale è stata chiesta l’adesione alla gara “Vaccini Antinfluenzali Campagna 2024-2025”, in corso di predisposizione da parte del soggetto aggregatore SCR Piemonte.

Lo scorso 21 giugno è stata così aperta la gara per definire un Accordo Quadro per l’affidamento della fornitura di vaccini antinfluenzali quadrivalenti inattivi per la campagna di vaccinazione stagione 2024-2025 e la prestazione dei servizi connessi a favore delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte, per l’Ausl Valle D’Aosta e per l’Asrem Molise, valida dal 31/07/2024 (data di sottoscrizione dell’Accordo quadro con l’operatore economico aggiudicatario) fino al 28/02/2025.

L’Asrem ha così preso atto dei passaggi successivi e dell’impegno di spesa, pari 171mila euro, al netto dell’Iva.

Inoltre, viene previsto anche un ulteriore impegno supplementare del 20% della somma iniziale, pari a 34.200 euro.

Il vaccino fornito sarà l’Influvac S Tetra, della Viatris Italia srl.