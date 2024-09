Riparata la condotta sottomarina alle Isole Tremiti

ISOLE TREMITI. Finalmente torna a scorrere l’acqua potabile nelle reti idriche delle utenze dell’isola di San Nicola, alle Tremiti. Dopo la falla che si era aperta nella condotta sottomarina sabato scorso, costringendo alcune attività anche alla chiusura, i tecnici specializzati, giunti anche da Venezia, con quelli dell’Acquedotto Pugliese, hanno ripristinato la tubatura che si trova sui fondali. Attrezzature erano state imbarcate dal porto di Termoli, per trasportarle alle Diomedee.

Tre giorni e mezzo di disagi per residenti e operatori, che non hanno fatto mancare le lamentele, e l’impegno dell’amministrazione comunale, che ha garantito l’arrivo dell’autobotte, ma l’esigenza di una località turistica in estate è particolarmente significativa.

A darne notizia la pagina social della Riserva Marina Isole Tremiti.