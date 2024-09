«Tre fermate a rischio sulla linea Campobasso-Termoli»

GUARDIALFIERA. Torna alla ribalta la questione fermate bus poco sicure sulla Bifernina.

La UilTrasporti, col coordinatore regionale Stefano Marinelli ha approcciato la problematica delle fermate non autorizzate e senza sicurezza, lungo il tracciato della linea Campobasso-Termoli. La sigla UilT ha scritto alla Sati, al governatore Francesco Roberti, alla Polizia stradale, all'ispettorato del Lavoro e alla Motorizzazione civile.

«Con la presente siamo a segnalare la ormai cronica criticità riscontrata dai lavoratori di Sati s.p.a. nell’effettuare le fermate in servizio presso la statale 647 Fondo Valle del Biferno sia in direzione Campobasso che in direzione Termoli. La maggior parte di esse, vedi a titolo esemplificativo e non definitivo: fermata bivio Guglionesi, entrambe le direzioni; fermata bivio Larino-Palata entrambe le direzioni; fermata bivio Guardialfiera, entrambe le direzioni, mettono in evidenza una serie di problematiche legate alla sicurezza del conducente e dei passeggeri che ogni giorno viaggiano sulla tratta Termoli–Guardialfiera–Campobasso.

Pertanto agli enti in indirizzo chiediamo un intervento nel merito che trovi una risoluzione della tematica, procedendo con un cronoprogramma di messa in sicurezza delle fermate a supporto dell’utenza».