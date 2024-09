Antenna di telefonia trasloca vicino al campo da basket e i residenti: «Si fermino i lavori subito»

TERMOLI. Da ieri i residenti di via Pianosa e di quella zona di viale Padre Pio sono in subbuglio. In corso di trasloco una delle antenne per la telefonia mobile, trasferito dal vecchio sito nei pressi della sede delle associazioni, nei pressi di via Elba.

Uno spostamento autorizzato dal Suap del Comune di Termoli, che ricade in una delle particelle che a suo tempo vennero indicate in una sorta di mappatura del territorio, che ha identificato siti idonei per ospitare queste strutture, che servono per diffondere il segnale che ci arriva su smartphone e device in genere.

Ovviamente, la scelta di allocare l’antenna accanto al campo di basket ha generato malumore e febbrili sono stati i contatti avviati con l’amministrazione comunale da parte di alcuni degli abitanti, che hanno chiesto e ottenuto un incontro per venerdì mattina, in municipio.

La richiesta, per il momento, è quella di sospendere i lavori, proprio in attesa di questo faccia a faccia in via Sannitica. Il timore è esporre alle onde elettromagnetiche i ragazzi e i bambini che frequentano quell’impianto sportivo, ma anche preoccupazione per le stesse famiglie del comprensorio.

A venire contestati non sono gli atti, ma la scelta di ubicare lì questo “traliccio”.