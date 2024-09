"Fentanyl - la notte dell'America". Monica Maggioni intervista Vincenzo Musacchio

LARINO. Per la direzione del servizio centrale antidroga del Viminale, «il Fentanyl è un analgesico con una potenza di almeno 80 volte superiore a quella della morfina. Il Fentanyl ed i suoi derivati sono utilizzati come anestetici e analgesici sia in medicina sia in veterinaria (Carfentanyl). La sua molecola ed i suoi derivati sono soggetti a controllo internazionale così come quei derivati non farmaceutici altamente potenziati, quale il 3-metilFentanyl, sintetizzati illecitamente e venduti come “eroina sintetica” o mescolati con l’eroina».

È detta anche droga degli zombie, per gli effetti che causa sugli assuntori, e sta diventando un fenomeno dilagante negli Stati Uniti, stasera ci sarà una presenza nota ai nostri lettori, nello speciale "Fentanyl - la notte dell'America".

Dopo la partecipazione al progetto sulle strategie di lotta ai narcos in Equador il criminologo Vincenzo Musacchio è intervenuto nella trasmissione “Newsroom – Storie dal mondo” che andrà in onda su Rai Tre stasera alle ore 21 e ha così esordito: «Per arginare l’emergenza fentanyl l’Italia dovrà cooperare con la magistratura e le forze di polizia della Cina investendo in tecnologie più moderne e in formazione. Il fentanyl è una droga che potrà avere effetti devastanti anche per in nostro Paese. La rete è il luogo principale della sua commercializzazione ed è lì che occorrerà concentrarsi nelle attività di contrasto. Il fentanyl, attualmente, si trova facilmente nel dark e nel deep web, dove è possibile comprare di tutto. Le moderne organizzazioni criminali hanno piattaforme di ultima generazione con cui possono comunicare in maniera criptata. Gli Stati, ad oggi, non dispongono di tecnologie adeguate a consentire un livello elevato d’intercettazione».