Via Po: alcune classi delle medie trasferite nell'auditorium parrocchiale di San Pietro

TERMOLI. Alcune classi della Scuola media di via Po saranno trasferite per l’imminente anno scolastico 2024/2025 nell’auditorium della parrocchia di San Pietro e Paolo, per via dei lavori di ristrutturazione che interessano l’edificio scolastico.

Sotto l'Auditorium parrocchiale verrà realizzato a breve un Parcheggio, per oltre 30 auto, oltre a decine di posti moto/scooter come opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione da parte della Ditta Immobiliare “O”, che ha ottenuto un permesso di costruire un fabbricato di edilizia residenziale in via Firenze. E ‘stata nel frattempo rimossa l’imponente gru della ditta Occhionero utilizzata per i recenti lavori di ampliamento della Chiesa.

La superficie complessiva dell’area da adibire a parcheggio è di circa 1.140 mq ed è posizionata lungo tutto il lato dell’auditorium e per tutta la lunghezza che va da via Po a via Volturno.

Oltre ai parcheggi, verranno realizzati un vialetto di ingresso, marciapiedi, aiuole attrezzate a verde e relativo impianto di illuminazione.

Il valore dell’operazione è di 45.861 euro, che vanno a coprire per l’intero l’ammontare degli oneri di urbanizzazione richiesti dal Comune.