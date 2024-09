Verso il ritorno a scuola, incontri preparatori coi genitori all'istituto "Achille Pace"

TERMOLI. Riaprire l'attività didattica tre giorni prima tutto il resto (o quasi) del Molise comporta anticipare diverse incombenze. È il caso dell'istituto comprensivo "Achille Pace", che per volontà del consiglio d'istituto, su impulso della dirigente scolastica, Luana Occhionero, ha scelto di far tornare alunni e docenti in classe già a partire da lunedì prossimo, 9 settembre, quando nella nostra regione il calendario è fissato a giovedì 12 settembre.

Tre giorni di lezioni che verranno poi agganciati come giorni ad alcuni ponti, per una migliore agibilità delle relative chiusure. Scelte interne. Così, stamani, in sequenza, quattro incontri preparatori coi genitori sia delle primarie di Difesa Grande e via Po, e per le relative secondarie.

Rendez-vous attraverso cui aggiornare le famiglie sulle novità proposte nell'anno scolastico, illustrare progetti e obiettivi per un percorso formativo da sviluppare sempre più in sinergia, considerando anche quanto sia importante una leva trasversale oggigiorno non solo sulle competenze, ma anche per la stessa educazione dei ragazzi.

Un'ora circa per ciascuno dei quattro briefing, dove sono stati coinvolti anche i referenti dei plessi, e seppur l'estate è ancora viva, ci si proietta convintamente sui traguardi da cogliere nell'anno che sta per cominciare.

