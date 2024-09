Rete viaria provinciale, dal Ministero in arrivo quasi 11 milioni di euro

CAMPOBASSO. Importanti risorse in arrivo alla Provincia di Campobasso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Infrastrutture e le Reti di trasporto, da destinare ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria per il programma quinquennale 2025-2029.

La struttura tecnica della Provincia di Campobasso, di concerto col Presidente, hanno trasmesso al Ministero le schede tecniche per la richiesta di finanziamento per complessivi 10.792.923,95 euro, riferite al Programma quinquennale 2025-2029, di cui al DM 101/2022.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota del 29 agosto 2024, ha comunicato alla Provincia di Campobasso di aver autorizzato il programma e gli interventi.

L’importo complessivo di 10.792.923,95 euro sarà trasferito nella seguente articolazione: 2.158.584,79 euro per il 2025; 2.158.584,79 euro per il 2026; 2.158.584,79 euro per il 2027; 2.158.584,79 euro per il 2028; 2.158.584,79 euro per il 2029.

“Il tema della viabilità provinciale è all’attenzione di questa amministrazione, di concerto con quanto ci viene segnalato dalle amministrazioni comunali, con cui c’è un rapporto di confronto diretto – ha affermato il Presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchetti – Stiamo programmando interventi su quelle arterie dei quasi 1.500 chilometri di strade provinciali che necessitano maggiormente di manutenzione e attenzione. Con questi trasferimenti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti abbiamo programmato interventi dal 2025 al 2029 e questi oltre dieci milioni di euro si aggiungono ad altri finanziamenti, per i quali stiamo predisponendo la relativa programmazione e progetti. La struttura tecnica ha grande sintonia con tutta l’assise provinciale, da cui giungono sollecitazioni provenienti dal territorio. Settimana dopo settimana ci incontriamo per fare il punto della situazione e ragionare dove e come intervenire e con quali fondi”.

Secondo quanto programmato dalla Provincia di Campobasso, uno dei primi interventi sarà quello previsto, per l’annualità 2025, relativo ai lavori di messa in sicurezza della Strada Provinciale 73, arteria che collega il comune di Lupara con la Bifernina, ela riduzione del dissesto idrogeologico lungo la stessa SP73 al km 11+00, per un importo pari a 858.584,79 euro.