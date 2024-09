Concluso anche il quarto lotto di lavori in via Martiri della Resistenza

TERMOLI. Conclusi i lavori del 4° lotto del progetto di riqualificazione e messa in sicurezza lungo via Martiri della Resistenza, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Messico e la rotatoria del Cimitero.

Il cantiere era partito nel maggio scorso e ora sono funzionanti anche i lampioni della pubblica illuminazione.

Si va a completare un mosaico di interventi in continuità con quanto già realizzato nei tratti precedenti, dalla realizzazione di uno spartitraffico centrale, dove è stata implementata la pubblica illuminazione, la realizzazione di un marciapiede sul lato sinistro della carreggiata in direzione della rotatoria del cimitero, la realizzazione di alcuni attraversamenti protetti, e a completamento lavori di asfaltatura del tratto di via Martiri della Resistenza coinvolto dall’intervento, nonché della “rotatoria del cimitero”.

I lavori erano ritenuti cruciali per garantire la sicurezza della circolazione lungo tutta via Martiri della Resistenza, sia degli automobilisti che dei pedoni.

