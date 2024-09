S'inaugura la nuova sede del liceo D'Ovidio, la soddisfazione di Puchetti

LARINO. A due giorni dalla prima campanella, inaugurazione del nuovo edificio del liceo classico e scientifico “Francesco D'Ovidio”.

Per il presidente della Provincia e sindaco di Larino, Giuseppe Puchetti, nonché la dirigente Emilia Sacco: «Un luogo che rappresenta non solo un'opera di rilievo, ma anche un simbolo di crescita e futuro per la nostra comunità.

La cerimonia di inaugurazione si terrà il giorno 10 settembre alle ore 17:30 presso la sede del liceo in Contrada Carpineto e vedrà la partecipazione di autorità locali, studenti, docenti e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante progetto.

Durante l'evento, sarà possibile visitare i nuovi spazi, conoscere i progetti educativi che caratterizzano il liceo e assistere a brevi interventi da parte delle istituzioni coinvolte. Siamo convinti che il liceo “Francesco D'Ovidio” continuerà a rappresentare un faro di conoscenza e innovazione per le future generazioni, un luogo dove i nostri giovani potranno coltivare i loro sogni e prepararsi a diventare cittadini consapevoli e responsabili. Un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo sogno».