Disinfestazioni a settembre: istruzioni per l'uso

TERMOLI. Nuovi interventi di disinfestazione e derattizzazione previsti nel mese di settembre presso il territorio comunale:

notte tra lunedì 9 settembre e martedì 10 settembre: disinfestazione adulticida e a seguire derattizzazione e disinfestazione larvicida.

notte tra lunedì 23 settembre e martedì 24 settembre: disinfestazione adulticida e a seguire derattizzazione e disinfestazione larvicida.

MEZZO 1:

Dalle ore 23:00 alle 1:00 circa: zona Difesa Grande/Pantano Alto;

Dalle ore 00:30 alle 2:00 circa: Via S. Francesco e zone attigue;

Dalle ore 01:30 alle ore 03:00 circa: Zona Termoli Sud (zona compresa tra via delle Acacie/via Corsica e zone attigue);

Dalle ore 02:30 alle ore 3:30 circa. Zona Ospedale (via Asia/viale San Francesco/viale Padre Pio/via Ponza);

Dalle ore 3:00 alle ore 4:00 circa: Zona compresa tra via Madonna delle Grazie e via del Molinello;

Dalle ore 04:00 alle ore 5:30 circa: Zona compresa tra via del Molinello-via Sant'Elena/via Rio Vivo e zone attigue).

MEZZO 2:

Dalle ore 23:00 alle ore 01:30 circa: Piano Petrara fino Viale Pertini/contrada Colle della Torre/contrada Porticone;

Dalle ore 01:00 alle ore 2:30 circa: Zona bassa di viale Pertini (fino a via Mincio/Via Adige e zone attigue);

Dalle ore 02:00 alle ore 4:00 circa: zona compresa tra via Canada e via Madonna delle Grazie e zona Martiri della resistenza fino alla Ferrovia;

Dalle ore 03:30 alle ore 05:30 circa: zona centro storico compreso tra la ferrovia e il porto (incluso il Borgo Antico).

Ai cittadini si raccomanda di:

Non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento;

Tenere le finestre chiuse;

Tenere gli animali domestici riparati;

Evitare di stendere la biancheria;

Evitare parcheggi di autovetture o altri mezzi che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione.

Per una lotta efficace alle zanzare è inoltre necessario che la cittadinanza svolga un proprio ruolo consapevole, in sinergia con gli interventi programmati dall'Ufficio Ambiente comunale, provvedendo al taglio delle erbe infestanti nei giardini e/o spazi privati ed evitando di lasciare contenitori come sottovasi, ciotole d'acqua per animali ecc. per più di un giorno senza ricambio d'acqua.