Riparazioni alla rete Enel, venerdì distacco dalle 14 alle 15 in molte zone della città

TERMOLI. Dopo il blackout diffuso di martedì scorso, ci sarà bisogno di un distacco programmato dell'energia elettrica per mettere a regime l'intera rete.

«E-Distribuzione rende noto che domani, venerdì 6 settembre, al fine di completare le manovre e rimettere la rete elettrica in assetto standard a seguito dei guasti che si sono verificati la scorsa settimana, è prevista una disalimentazione, per un’ora dalle 14 alle 15, come da volantino allegato.

La società, scusandosi per i disagi arrecati, cercherà di limitare al massimo la durata della disalimentazione e invita le clientele a essere cauti, evitando ad esempio di utilizzare gli ascensori a ridosso dell’orario dell’interruzione».

Diverse le zone della città che saranno disalimentate, come potrete apprendere nella gallery.

Galleria fotografica