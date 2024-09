Prorogata di un altro anno la modifica alla viabilità portuale

Lavori in corso gio 05 settembre 2024

TERMOLI. Proseguiranno almeno per un altro anno i lavori di ristrutturazione della sede logistica della Capitaneria di Porto di Termoli, che prima della nuova caserma era proprio il comando della Guardia costiera, ora adibita a diventare palazzina alloggi del personale.

I lavori sono effettuati dalla ditta Ici Spa di Venafro, su appalto del Provveditorato Interregionale per le Opera Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, e riguardano adeguamento sismico e funzionale.

La consegna del cantiere avvenne il 22 marzo 2023.

Con una recente ordinanza, del 2 settembre scorso, disciplinata una proroga dell’interdizione della viabilità portuale, per un anno, dal 14 settembre prossimo al 13 settembre 2025, richiesta proprio dall’impresa edile a fine agosto, sul viale della Guardia costiera.

Le attività in questione richiedono l’interdizione di tratti di viabilità portuale nei pressi del manufatto oggetto degli interventi di adeguamento, al fine della salvaguardia della sicurezza portuale e dell’incolumità di persone e mezzi.

In virtù del provvedimento, per un altro anno sarà necessaria la deviazione verso la banchina della piccola pesca per poi giungere sul piazzale dei Pescatori.