Il capitano Pica lascia il Molise, ha guidato il Nucleo operativo dell'Arma in via Brasile

TERMOLI. Dopo 7 anni di permanenza in Molise, prima a Termoli, dov'era alla guida del Nucleo operativo e radiomobile, quindi al vertice della compagnia di Bojano, il capitano Edgard Pica lascia il comando per un incarico più prestigioso quanto impegnativo. Nei prossimi giorni assumerà il comando della Compagnia Carabinieri di Nola (NA). Al suo posto arriverà il tenente Luca Palladino.

L’ufficiale, da sette anni in Molise per aver comandato in precedenza il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Termoli, esprime la sua gratitudine alle Istituzioni tutte del territorio ed ai cittadini di una terra ancora genuina, per i quali ha profuso impegno e dedizione con il fine di assicurare un innalzamento di quella sicurezza percepita a qualsiasi livello.

Poco dopo il suo insediamento, si è subito confrontato con la gestione del lockdown e il relativo rispetto delle regole imposte dalle restrizioni in una fetta di territorio vastissima visto che la Compagnia si occupa di ventisei comuni, anche molto distanti tra loro, prodigandosi per la vicinanza alle persone in difficoltà.

Diverse le attività di servizio espletate ed i casi di cronaca con i quali si è confrontato, esprimendo un ringraziamento a tutti i suoi collaboratori ai vari livelli, che non hanno mai fatto venire meno il quotidiano impegno in favore delle collettività e con passione e competenza messe in campo hanno reso possibile il raggiungimento di risultati rilevanti.

Particolarmente attento alle esigenze dei giovani, prodigandosi in conferenze ed incontri nelle scuole, al pari degli anziani e delle classi deboli partecipando a convegni e conferenze.

“Sono stati cinque anni intensi, sereni e ricchi di esperienze umane e professionali vissute nella bellissima cornice del territorio matesino, nel quale si è lavorato con l’obiettivo di corroborare un rapporto fiduciario tra l’Arma dei Carabinieri e la popolazione ed una proficua collaborazione con tutte le amministrazioni locali. Al mio successore tenente Luca Palladino, esprimo i migliori auguri di poter vivere un’esperienza altrettanto appagante”.