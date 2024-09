Migliorare l'accoglienza e favorire le famiglie con più figli, la scelta di tornare a scuola prima

TERMOLI. Con la norma sull’autonomia organizzativa dell’istituzione scolastica, purché si rimanga nei 200 giorni di lezioni, è possibile variare il calendario. Sulla base di questo assunto, come abbiamo già anticipato, all’istituto comprensivo “Achille Pace” si aprirà in anticipo l’anno scolastico, lunedì 9 settembre, sia al plesso di Difesa Grande che in quello di via Po.

La possibilità di anticipare la data di inizio delle attività didattiche è espressamente prevista per la scuola dell’infanzia e può essere adottata anche dagli altri ordini di scuola dello stesso Istituto Comprensivo per soddisfare le evidenti ragioni delle famiglie con figli di età diverse.

Queste 3 giornate di anticipo saranno utilizzate per l’accoglienza delle classi prime e per il recupero e approfondimento nelle altre classi/sezioni oltreché per attività di sensibilizzazione sul tema della sicurezza nelle scuole. Inoltre si beneficia di 3 giorni di sospensione nel corso dell’anno scolastico 2024/2025:

4 novembre 2024: Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Tale commemorazione è stata in passato oggetto di Festa nazionale ed è volontà del Collegio e della Giunta, ripristinare nella nostra Istituzione scolastica questa importante commemorazione.

23-24 aprile 2025: queste giornate sono a cavallo tra le vacanze di Pasqua ed il ponte della Festa della Liberazione. Purtroppo, come da sempre constatato, gran parte degli studenti non frequenterebbe le attività scolastiche.

L’istituto comprensivo Achille Pace - che ora è il più frequentato della città - accoglie alunni le cui famiglie provengono, per la maggior parte, da altri Paesi e che si sono insediate nella cittadina solo per questioni lavorative. Questi lunghi periodi di sospensione delle attività didattiche sono spesso utilizzati per ricongiungersi con gli altri membri della famiglia, sia in Molise, sia all'Estero.

Così, ritenuto pertanto opportuno sospendere, per tutta la comunità scolastica, l'attività didattica in tali giornate senza dover necessariamente registrare le numerose assenze e prevedere ulteriori attività di recupero.