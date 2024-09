Filmato curioso: camion in manovra senza nessuno alla guida

Camion in marcia senza nessuno alla guida

PETACCIATO. Secondo qualche esperto, le condizioni climatiche potrebbero aver favorito l'accensione del motorino di avviamento, sottigliezza da fini conoscitori dei mezzi, sta di fatto che quanto ripreso dalle telecamere del proprietario dell'azienda per cui è immatricolato l'autocarro, la manovra in retromarcia filmata senza nessuno alla guida è quantomai curiosa.

E' avvenuto due giorni fa in via Pirandello, a Petacciato. Un imprenditore di impiantistica del posto e il suo collaboratore di fiducia ci hanno segnalato l'episodio.

Il camion della ditta, parcheggiato in via Pirandello, è stato spostato, ma nessuno di loro lo ha fatto. L’imprenditore era fuori sede e l’impiegato di turno, in possesso delle chiavi, era a casa.

Le telecamere di sicurezza, come dimostrano le immagini, hanno registrato questo movimento peraltro poco pertinente, perché uno poteva pensare ad un distaccamento dal sistema frenante essendo la via in discesa, ma in quel caso il camion sarebbe scivolato lungo la strada in discesa facendo chissà quanti danni, invece le immagini mostrano il mezzo che fa marcia indietro sul campo adiacente poi in avanti come se in effetti fosse manovrato da qualcuno, ma assicurano che sulla guida non c'era nessun qualcuno.

Il proprietario ha subito chiamato un meccanico per scoprire le cause di questo spostamento senza guidatore.