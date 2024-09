Antenna in via Pianosa, incontro in municipio: residenti valutano il ricorso al Tar

TERMOLI. Come richiesto due giorni fa, i residenti di via Pianosa si sono recati questa mattina in municipio per incontrare il sindaco, Nico Balice, e i dirigenti degli uffici tecnici, a cui sollevare la questione dell’antenna di telefonia mobile che dalla zona di via Elba viene trasferita in loco. Un sito pressoché prossimo al campo di basket, molto frequentato nel quartiere che sorge come diramazione di viale Padre Pio, dove sono ubicate anche numerose abitazioni.

Delegazione nutrita, che ha chiesto all’amministrazione comunale di intervenire presso l’impresa che sta realizzando il nuovo sito – che è inserito in una precedente mappatura comunale – e la società committente, per cercare soluzioni alternative più idonee.

Dal Comune è stato riferito che si contatteranno i privati, ma allo stato non ci potranno essere atti utili a interrompere i lavori, che hanno ottenuto l’autorizzazione del Suap.

I promotori di questa protesta, peraltro, non si fermeranno e hanno già mosso i primi passi verso la richiesta di accesso agli atti. Loro intenzione è acquisire tutta la documentazione, per poi valutare congruamente il ricorso al Tar Molise.

Della vicenda si era occupata anche la minoranza consiliare, ieri a margine della conferenza stampa pomeridiana, a sua volta orientata a richiedere l’accesso agli atti.