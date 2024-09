Medici del 118, decreto commissariale li inquadra nel ruolo sanitario

MOLISE. Importanti novità per quanto riguarda il Servizio di emergenza territoriale (Set) 118 arrivano da un Decreto del Commissario ad Acta per la Sanità del Molise, Marco Bonamico, condiviso dal sub commissario, Ulisse Di Giacomo.

Riguarda l'approvazione dell'atto d'indirizzo relativo all'indizione di un Avviso per la partecipazione al giudizio di idoneità ai fini dell'inquadramento nel ruolo sanitario dei medici del 118.

Verrà formulato a seguito della valutazione dei titoli di carriera, studio, anzianità di servizio e del curriculum formativo e del superamento di un colloquio finalizzato ad accertare la conoscenza dell'organizzazione del Servizio sanitario nazionale (Ssn), nonché la professionalità dei candidati.

Il documento della Struttura commissariale individua l'Area dell'emergenza-urgenza "quale attività che, al fine del miglioramento dei servizi, richiede l'instaurarsi di un rapporto di impiego", superando dunque per i medici dell'emergenza sanitaria territoriale lo status professionale "a rapporto convenzionale esclusivo con l'Azienda sanitaria". In Molise la dotazione dei medici del 118 è notevolmente inferiore a 90, organico necessario per assicurare il servizio nelle 16 postazioni territoriali.