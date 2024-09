Sanità: sul piano operativo 2023-2025 istituiti tavolo regionale e gruppo di lavoro

TERMOLI. Due gli strumenti operativi che sono stati varati con due specifici decreti commissariali, in questa settimana, a firma del dottor Marco Bonamico e del sub commissario Ulisse Di Giacomo.

Istituito il tavolo per il “Governo del Piano operativo” (Obiettivo 2.1.1 Garanzia della puntualità, della completezza e della coerenza degli interventi e delle azioni previste dal PO 2023-2025 - azione 2.1.1 Istituzione di un Tavolo regionale che sovraintenda all’attuazione dell’intero Programma Operativo), composto come di seguito:

· Commissario ad Acta;

· Subcommissario ad Acta;

· Direttore Generale per la Salute;

· Direttore Generale dell’Asrem;

· Direttore Amministrativo dell’Asrem;

· Direttore Sanitario dell’Asrem.

Il Tavolo regionale è convocato dal Commissario ad Acta e si riunirà con cadenza bimestrale per valutare le azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi, nonché per collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra gli organi di governo regionali e gli organi istituzionali, dello Stato e delle altre Regioni; supportare la Struttura Commissariale nelle sue esigenze conoscitive; supportare la Struttura Commissariale nella pianificazione di interventi atti ad assicurare a livello operativo il controllo di particolari aspetti di interesse per la Regione. Inoltre, istituito un gruppo di lavoro per il monitoraggio del Programma Operativo; composto da:

· Direttore Generale per la Salute;

· Direttore Amministrativo dell’Asrem;

· Direttore Sanitario dell’Asrem;

· Responsabili dei servizi della Direzione Generale della Salute;

· Responsabile della Prevenzione Collettiva e sanità pubblica Asrem;

· Responsabile dell’assistenza Territoriale/Distrettuale Asrem;

· Responsabile dell’assistenza Ospedaliera Asrem;

· Responsabile dei Beni e servizi Asrem;

· Responsabile dell’assistenza farmaceutica e dispositivi medici Asrem;

· Responsabile della Governance del personale Asrem;

· Responsabile Bilancio Asrem;

Il gruppo di lavoro è convocato dal Direttore Generale per la Salute e si riunisce con cadenza mensile per monitorare ed eventualmente porre in essere azioni correttive in caso di scostamenti tra quanto pianificato nel Piano operativo e quanto effettivamente attuato, anche con il supporto dell’Advisor contabile, nonché per assicurare il supporto tecnico all’attività di indirizzo amministrativo e di controllo circa i risultati delle azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Programma Operativo; interagire con i responsabili identificati negli interventi previsti dal presente Programma Operativo per assicurare la trasmissione delle informazioni, della documentazione e della modulistica atta a certificare

l’adempimento delle azioni previste, garantendo il rispetto delle tempistiche stabilite; supportare la pianificazione degli interventi e delle manovre correttive da attivare a fronte del rilevamento di mancati adempimenti o disallineamenti rispetto agli obiettivi prestabiliti.

Il gruppo di lavoro tecnico per il monitoraggio del Programma Operativo potrà avvalersi di altre figure professionali in relazione a specifiche tematiche. Gli esiti delle attività svolte dal gruppo di lavoro dovranno essere trasmessi al Tavolo regionale di monitoraggio. I nominativi dei responsabili delle diverse macroaree individuati dall’Asrem dovranno essere comunicati alla Struttura Commissariale e alla Direzione Generale per la Salute entro 10 giorni dalla data del decreto (3 settembre).