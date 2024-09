Commissione locale per il paesaggio, aperti i termini per esperti e tecnici

TERMOLI. Si va verso il rinnovo dei componenti della commissione locale per il paesaggio (quella che una volta era chiamata commissione edilizia e poi mutata in comitato ambientale).

La Commissione deve essere composta da almeno tre componenti con specifica esperienza perlomeno triennale nella tutela del paesaggio, maturata o attraverso l'esercizio della libera professione in territori riconosciuti di particolare pregio paesaggistico o mediante l'abituale esercizio di funzioni riguardanti la tutela del paesaggio, all'interno di amministrazioni pubbliche (da dipendente, consulente o esperto ambientale) e che almeno uno dei componenti deve necessariamente essere in possesso dei titoli abilitativi per l'iscrizione all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori

I componenti della commissione sono a scelta dell'Amministrazione che selezionerà le persone più idonee ad esercitare il ruolo senza vincoli di residenza o di appartenenza a particolari ordini professionali.

La partecipazione alle commissioni si intende a titolo gratuito.

Per questo, è indetta la selezione per il rinnovo dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio. Gli interessati dovranno inviare tramite PEC al protocollo generale del Comune di Termoli (protocollo@pec.comune.termoli.cb.it), entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso, avvenuta oggi, istanza di manifestazione di interesse all'incarico corredata da curriculum professionale, specificando il possesso dell'esperienza almeno triennale nella tutela del paesaggio, così come previsto dalla delibera di G.R. n. 100 del 22/02/2010.

A introdurre la commissione locale è stato il Codice dei beni culturali e del paesaggio, nella procedura per il rilascio della Autorizzazione paesaggistica e l'art. 148 che prevede la istituzione delle commissioni locali per il paesaggio.