Nuovo traguardo raggiunto dal maestro Paolo Tarantino

TERMOLI. Nuovo traguardo raggiunto dal maestro Paolo Tarantino, direttore dell'Istituto di Musica Sacra della Diocesi di Termoli- Larino e responsabile diocesano per la Musica Sacra, nonché direttore del Coro diocesano e Maestro di Cappella della Cattedrale “Santa Maria della Purificazione a Termoli”. Medico-chirurgo di professione, si occupa da 25 anni di musica sacra formandosi, negli anni, come gregorianista con i più importanti esperti e docenti di canto gregoriano a livello internazionale (J.B. Goeschl, G. Conti, F.K. Prassl, A. Rusconi, F. Rampi, A.M. Schweitzer, etc.) studiando, tra l’altro, canto beneventano, romano-antico, ispanico e mozarabico, ambrosiano ed i repertori dell’Est Europa.

Già diplomato in Canto Gregoriano, nei giorni scorsi ha conseguito presso il Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano il Master di Advanced Studies in Canto gregoriano, Paleografia e Semiologia, ottenendo la votazione summa cum laude, discutendo una tesi che per la prima volta identifica, attraverso l’analisi e la ricognizione di circa 300 manoscritti datati tra l’XI ed il XIII secolo, la tradizione del Kyriale in area catalana e la riscoperta di melodie inedite. Si tratta di un lavoro di grande valore scientifico, testimoniato anche dalla dignità e proposta di pubblicazione attribuitagli dalla commissione d’esame.

Già in precedenza il M° Tarantino si era occupato dell’Ordinarium Missae attraverso un lavoro sperimentale che ha affrontato l’ipotesi di revisione e di restituzione melodica dei brani del Kyriale Romanum: un lavoro inedito per la complessità della ricerca e dedicato al Libro liturgico della Chiesa cattolica che contiene il canto gregoriano delle parti fisse della messa (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei, Ite missa est e canti per l’aspersione).

Attualmente la sua attività di ricerca prosegue e continuerà a lavorare sul repertorio ispanico poiché buona parte delle melodie di area catalano-narbonese sono state successivamente inserite nel repertorio ufficiale della Chiesa ed il loro studio è fondamentale per la restituzione melodica del Kyriale romano.

Accanto al lavoro di ricerca scientifica, proseguirà il suo impegno nell’ambito delle attività diocesane ed in particolare per l’imminente apertura del nuovo anno accademico dell’Istituto di Musica Sacra e del Corso di Canto Gregoriano “Vox Clara” che nei mesi scorsi è stato istituito presso la nostra diocesi con il patrocinio dell’AISC.Gre (Associazione Internazionale di Canto Gregoriano), di cui il M° Tarantino è membro, e che si appresta a vedere la sua seconda edizione.

Paolo Tarantino è, dunque, un gregorianista al servizio della Diocesi che ha maturato la sua formazione confrontandosi con i maggiori esperti e docenti a livello internazionale. Si tratta della conferma di un percorso curricolare che il M° Tarantino affronta da anni con impegno, passione e spirito di servizio per la Diocesi di appartenenza. Un contributo di conoscenza ed esperienze dunque, al servizio della comunità diocesana e della Chiesa in generale, che si inserisce proprio nell'opera di attenzione dedicata dalla Diocesi di Termoli-Larino al settore della musica sacra.