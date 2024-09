Ufficio postale trasloca temporaneamente nel prefabbricato a San Martino

SAN MARTINO IN PENSILIS. Poste Italiane comunica che da oggi, venerdì 6 settembre, l’ufficio postale di San Martino in Pensilis è operativo all’interno di un prefabbricato modulare a uso ufficio, posizionato nel parcheggio di via Giuseppe Verdi, in un’area individuata in concerto con l’amministrazione comunale.

Presso la nuova sede temporanea sono disponibili tre sportelli abilitati a tutti servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati”, come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

La struttura, che resterà operativa fino al termine dei lavori dell’ufficio postale di piazza Umberto I, è aperta al pubblico secondo i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. La sede temporanea è inoltre dotata di una sala consulenza per investimenti e finanziamenti.

Si ricorda che l’ufficio postale di piazza Umberto I è indisponibile a seguito degli ingenti danni provocati a seguito di un evento criminoso. In questo periodo Poste Italiane ha garantito la continuità dei servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Ururi.

Poste Italiane comunica inoltre che l’ufficio postale di San Martino in Pensilis è stato inserito nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digital”, l’iniziativa aziendale per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Pertanto, al termine degli interventi la sede di piazza Umberto I riaprirà nella nuova configurazione “Polis”, che comprende anche la completa ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi, il miglioramento del comfort ambientale, l’inserimento di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del confort ambientale.