Carenza di personale sanitario, l'Asrem accoglie le qualifiche estere

CAMPOBASSO. Il Commissario ad Acta per la Sanità del Molise, Marco Bonamico, d'intesa con il Sub Commissario, Ulisse Di Giacomo, ha approvato un avviso pubblico per la presentazione delle domande ai fini dell'esercizio temporaneo della professione di medico, infermiere, operatore sociosanitario e altre professioni sanitarie, per quanti siano in possesso di una qualifica professionale conseguita all'estero e regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea.

È rivolto a coloro che intendano esercitare la professione sul territorio regionale in favore dell'Azienda sanitaria regionale (Asrem) e delle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate o autorizzate.

Il provvedimento è stato adottato per fronteggiare "la grave carenza di personale medico e sanitario" e "di consentire celermente l'esercizio temporaneo della professione sanitaria da parte dei professionisti che hanno conseguito una qualifica all'estero".