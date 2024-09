Fermata di via degli Abeti finalmente in sicurezza

TERMOLI. L'attesa è quella di vedere in sicurezza tutte le fermate del trasporto pubblico, uno dei nodi scorsoi di un settore che a volte è sottovalutato, ma rappresenta uno dei capisaldi delle competenze degli enti ai vari livelli.

Di recente diverse sono state, ad esempio le sollecitazioni per quelle extraurbane sulla statale Bifernina, ma altrettanta importanza rivestono quelle urbane, in città, specie nelle zone periferiche, dove le insidie per automobilisti e utenti sono maggiori.

Una delle fermate meno sicure era quella in uscita da via degli Abeti dopo il ponte che sovrasta l'A14, scendendo dal quartiere Difesa Grande, in direzione costa.

Da maggio erano partiti i lavori per la realizzazione dei marciapiedi e l'allargamento della strada, ma uno degli obiettivi era proprio mettere in sicurezza le fermate della Gtm. Così da qualche giorno, dopo la posa dei nuovi marciapiedi è stata insediata anche la zona della nuova fermata, in entrambi i sensi di marcia, che rassicurano sia gli utenti che gli autisti delle "circolari", nonché gli stessi automobilisti.