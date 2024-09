Il caldo fiacca anche l'affluenza alla fiera "prescolastica" di settembre

TERMOLI. Il caldo notevole ha inciso non poco sull'affluenza alla fiera mensile del primo sabato del mese in via America e piazza Giovanni Paolo II.

Le aspettative degli ambulanti in quello che è l'evento prescolastico erano sicuramente diverse, infatti puntano molto sull'appuntamento settembrino, ma la coda di una estate infinita si è fatta sentire e forse anche gli impegni economici delle famiglie, alla ripresa delle attività ordinarie. Fatto sta, che stamani c'è stata meno partecipazione del solito, soprattutto dalle zone dell'hinterland, che rappresentano la fucina per questo commercio itinerante, che vive soprattutto nei paesi, dove minore è l'offerta commerciale tradizionale.

Ma a mancare non solo stati solo i clienti, diversi espositori hanno avuto impegni concomitanti fuori regione e hanno disertato l'appuntamento. Se ad agosto c'era stata soddisfazione per una edizione superiore alla norma, stavolta è andata diversamente.