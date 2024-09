Con Giovanna Abbagnara la giornata della Famiglia a "Santa Giusta"

PALATA. «Sarò presso il Santuario Madonna di Santa Giusta a Palata, Molise, insieme a don Elio Benedetto e il vescovo Gianfranco De Luca per cercare di spruzzare un po’ di profumo dell’amore coniugale», le parole di Giovanna Abbagnara.

Si celebra oggi la Famiglia con una Giornata interamente dedicata a riscoprire la bellezza dell’amore coniugale. Il programma prevede al mattino la relazione di Giovanna Abbagnara, giornalista e scrittrice sul tema proposto e a conclusione della mattinata la Celebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo, Gianfranco De Luca con la benedizione di tutte le coppie di sposi presenti. Il matrimonio può diventare la sabbia mobile in cui poco alla volta affonda l’amore, oppure può essere una continua scalata verso mete che si perdono ad uno sguardo umano.

Se diventa routine, il matrimonio è in oggettivo pericolo. Una volta, infatti, il contesto sociale custodiva l’unità della coppia, lo considerava un bene da difendere ad ogni costo; oggi invece il matrimonio non ha più un valore sociale e di conseguenza alle prime avvisaglie di difficoltà, si pensa subito alla separazione perché nessuno è disposto a cambiare sé stesso per salvare il matrimonio. La Giornata della famiglia a Palata pone l’accento sull’unità coniugale. È questo il punto di partenza, l’essenziale riferimento, la prima opera, il primo frutto della fede, il primo segno della carità. La coniugalità è la prima forma di testimonianza che gli sposi sono chiamati a dare. Il sacramento del matrimonio, leggiamo nella Lumen Gentium, fa del patto coniugale “il segno del mistero di unità e di fecondo onore che intercorre fra Cristo e la Chiesa” (n. 11). E la Gaudium et spes aggiunge che la “mutua santificazione” è uno dei doveri fondamentali del matrimonio (n. 48). La santità che gli sposi sono chiamati a vivere ha una sua specifica impronta coniugale, passa cioè attraverso l’unità con il proprio sposo, da cercare e custodire come il bene più prezioso. Se gli sposi imparano ad essere ottimi coniugi, possono svolgere efficacemente il ministero genitoriale. Al pomeriggio sarà possibile dialogare con la relatrice per condividere esperienze e domande.

Profilo biografico della relatrice

Giovanna Abbagnara, sposa e madre. Giornalista e scrittrice, dal 2008 è direttore responsabile di Punto Famiglia, una rivista di tematiche familiari nazionale. Ha fondato nel 2011 la Casa Editrice Punto Famiglia che si occupa di pubblicare testi di carattere spirituale, pastorale e sociologico che riguardano la famiglia. È membro del Movimento ecclesiale Fraternità di Emmaus. Catechista, da anni accompagna i fidanzati al matrimonio e gli sposi in difficoltà attraverso un percorso specifico. Collabora con la rivista del Movimento per la Vita, “Sì alla vita” e conduce su Radio Maria da dieci anni una rubrica sull’amore coniugale. Da maggio 2023 è stata eletta Presidente della Federazione Progetto Famiglia, una federazione di enti che si occupano di vita nascente, affido, accoglienza, cooperazione internazionale e adozione. Ha pubblicato diversi libri per i bambini: Il mio Giubileo della Misericordia (2016), Benvenuti a Casa Martin (2017), Abbiamo visto la Mamma del Cielo (2016), Il mio presepe in famiglia (2017), Le avventure di Emanuele e del suo amico Gesù (2020), In vacanza con Dio (2022) In vacanza con Carlo Acutis (2023) Il cuore gentile di san Costabile (2024). Inoltre per i giovani: #Trova la perla preziosa (2018), Voi siete l'adesso di Dio (2019). Per i genitori: Vivere la Prima Eucaristia in famiglia (2018), La Prima Comunione di nostro figlio (2018). Ai piedi del suo Amore, una via Crucis e il commento alle Sette Parole di Gesù in croce (2020), La si chiamerà donna. Storie di figlie, spose e madri sui passi di Maria (2023).