«In Cardiologia medici e operatori hanno avuto cura di mia madre nel migliore dei modi»

TERMOLI. La trasversalità e l’importanza della sanità pubblica si confermano quali capisaldi del nostro territorio e della comunità quando ci sono testimonianze che riportano alla realtà.

Come quella contenuta nel messaggio di ringraziamento che una persona nota ai nostri lettori, sia per firma, avendo scritto diversi articoli, che per il suo impegno politico.

«Sempre più spesso si sente parlare di cattiva sanità, sia a livello nazionale che ancor più a livello locale. I problemi legati a questa tematica sono molteplici e necessitano di essere risolti, ma oggi voglio approfittare per accendere una luce di speranza su questi reparti e quei professionisti che invece lavorano mettendo al centro il paziente, così come dovrebbe essere – sottolinea Luisangela Quici - a più di una settimana dalle dimissioni di mia madre dal reparto di Cardiologia di Termoli, tengo a fare un ringraziamento particolare al reparto e a tutti coloro che lavorano al suo interno. Dal primo momento in cui si sono presi in carico di mia madre, arrivata in condizioni abbastanza critiche, sono stati allo stesso tempo accoglienti e professionali.

Hanno ascoltato i bisogni della paziente, l'hanno fatta sentire protetta. Hanno supportato anche noi familiari, perché è bene ricordare che quando in una famiglia c'è una persona malata non è solo il paziente ad avere bisogno di supporto, ma anche tutti coloro che ruotano nella sfera affettiva.

Un ringraziamento particolare quindi va a tutto lo staff medico professionale e umano, al gruppo infermieristico sempre pronto ad aiutare il malato accogliendolo con un sorriso e con pazienza e a tutti gli Oss gentili, pazienti e instancabili.

Questa lettera aperta vuole essere di monito a tutti per comprendere quanto è importante avere una struttura sanitaria sul territorio che operi professionalmente, mettendo al primo posto il malato. Grazie ancora!»