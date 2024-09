«Passi in avanti nell'ultimo anno al San Timoteo, a ottobre atteso l'arrivo di Biondelli»

TERMOLI. La testimonianza di Luisangela Quici sulla buona sanità del reparto di Cardiologia dell’ospedale San Timoteo è stata colta al balzo dal presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice (da giugno anche consigliere comunale) per evidenziare i passi in avanti compiuti nel presidio ospedaliero di viale San Francesco.

«Nell’ultimo anno circa si sono verificati vari segnali positivi nella sanità pubblica, anche nel basso Molise. Si segnala l'espletamento del concorso per il ruolo di primario e la presa in servizio del dottor Nicola Rocchia nel reparto di Medicina Interna, del dottor Angelo Ferrara in Chirurgia, con grande competenza in chirurgia robotica, e l'imminente presa in servizio, il prossimo 1° ottobre, del dottor Vincenzo Biondelli in Ginecologia e Ostetricia. È inoltre molto prossima la chiusura del concorso per il primariato in Cardiologia, oggi unità operativa complessa, e in Ortopedia e Traumatologia.

Tutto ciò lascia ben sperare che presto l'ospedale San Timoteo di Termoli, unico presidio ospedaliero del Basso Molise, non solo potrà soddisfare le necessità sanitarie dei cittadini di questo vasto territorio, ma tornerà ad essere attrattivo anche per i cittadini delle regioni limitrofe, come il basso Abruzzo e l’alta Puglia, come lo è stato in passato».