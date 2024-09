Trasporto urbano in sicurezza, UilT mappa gli alberi da potare sui tragitti Gtm

TERMOLI. In vista della riapertura dell’anno scolastico, che a Termoli domani già coinvolgerà i plessi di Difesa Grande e San Pietro-Porticone, dell’istituto Achille Pace, la UilTrasporti ha inoltrato la richiesta di agire sulla sicurezza stradale del Comune di Termoli, ovviamente con riguardo alla percorrenza degli autobus urbani. Una nota inviata all’assessore competente, Enrico Miele. «Siamo costretti a segnalare la seguente criticità: gli alberi posti lungo lo spartitraffico di viale Santa Maria degli Angeli e sui margini di via del Molinello, invadono la carreggiata per buona parte del tragitto.

Ciò comporta che i conducenti degli autobus che effettuano il trasporto pubblico urbano, data l’altezza dei veicoli, siano costretti a spostarsi al centro della carreggiata al fine di evitare danni all’autobus stesso, venendo meno alle regole di sicurezza stradale riportate nel codice della strada. Pertanto, chiediamo, all’assessore ai Trasporti Miele di prendere provvedimenti sulla questione», ha sottolineato il coordinatore regionale Stefano Marinelli. Segnalazione poi che riguarda anche «via Messico, via Panama – all’incrocio con via Madonna delle Grazie - e anche una parte di Rio Vivo causa canne dove quando piove, le canne si inclinano in mezzo alla strada».