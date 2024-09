Non decolla il bando per la "Spiaggia Abile", Comuni a caccia di partner già per il 2025

TERMOLI. E’ stato necessario riproporre ancora una volta, anche con la stagione estiva che sta giungendo al termine, in vista del 2025, l’avviso per la spiaggia abile.

Anche il Comune di Termoli l’ha rilanciato, per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici di adesione al progetto per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità denominato “spiaggia abile” della Regione Molise, che evidentemente non riesce a trovare partner. La nuova pubblicazione è del La Regione Molise ha presentato il progetto a valere sull’Avviso Pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2022 per il finanziamento di progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità. Con le seguenti finalità: sviluppo del turismo accessibile e inclusivo volto a favorire la presenza di turisti con disabilità e dei loro familiari, realizzazione di infrastrutture e organizzazione di servizi accessibili offerta turistica accessibile e inclusiva, anche attraverso tirocini lavorativi per persone con disabilità.

L’obiettivo pertanto è quello di individuare strutture ricettive ed extra ricettive di interesse turistico interessate all’attuazione del progetto sul litorale molisano insistente nei quattro Comuni costieri di Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli e Campomarino. La partecipazione di operatori turistici alla presente manifestazione d’interesse è finalizzata a: la realizzazione di infrastrutture e organizzazione di servizi accessibili lungo tutta la costa; l’armonizzazione dell’offerta di infrastrutture e servizi accessibili lungo tutta la costa; l’attuazione di un’offerta turistica accessibile e inclusiva attraverso tirocini formativi e lavorativi per persone con disabilità. La diffusione della cultura dell’inclusione in Molise attraverso la formazione e l’alta formazione dei soggetti del territorio; promozione dell’offerta turistica accessibile e inclusiva. Gli operatori, soggetti pubblici o privati, interessati a partecipare alle attività di progetto trasmettono la manifestazione di interesse al seguente indirizzo Pec del Comune di Montenero di Bisaccia, in qualità di Comune capofila del progetto “Spiaggiabile”: comune.montenerodibisacciacb@legalmail.it.

Con l’adesione alla manifestazione d’interesse, i titolari delle strutture ospitanti i tirocini lavorativi delle persone con disabilità si impegnano a: accettare le condizioni di partecipazione previste nel presente avviso di manifestazione d’interesse approvato con atto del Comune di Montenero di Bisaccia in qualità di Comune capofila del progetto; di essere disponibili a favorire le eventuali soluzioni di miglioramento dell’accessibilità delle persone con disabilità e dell’inclusività della propria struttura conformemente alle finalità del progetto e sotto la direzione dei tecnici incaricati alla realizzazione del progetto; mantenere in efficienza e rendere fruibili nella stagione estiva 2025 e per 5 anni successivi, le eventuali attrezzature e ausili per disabili che verranno forniti all’operatore aderente al progetto e finanziate con risorse del progetto; diffondere nella propria struttura il materiale di comunicazione, sensibilizzazione e promozione del progetto “Spiaggia abile” come da piano di comunicazione approvato dalla Cabina di Regia.

Non solo, ma anche rendersi disponibile allo svolgimento di tutte le attività di interesse delle strutture come da progetto consentendo l’accesso ai tecnici incaricati delle medesime attività sin dalla data di adesione al progetto che sono le seguenti: mappatura del territorio: i soggetti aderenti riceveranno una visita per individuare quali miglioramenti posso apportare; formazione: giornate formative per migliorare la loro offerta in Ospitalità accessibile; acquisizione di attrezzature per gli stabilimenti: ad alcuni verranno dati in concessione ausili per migliorare la propria offerta; tirocini formativi con la possibilità di ospitare persone con disabilità nella propria struttura.

L’adesione da parte degli operatori economici sarà possibile sino a completo soddisfacimento dei bisogni di progetto e comunque entro il 31.08.2025.