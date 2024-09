Insieme per cancellare il silenzio, in città la "Maratona Alzheimer"

TERMOLI. Da qualsiasi parte d'Italia hanno partecipato in modo virtuale alla Maratona Alzheimer 2024 e sensibilizzare alla causa.

Anche Termoli era presente con un bel gruppo di persone questa mattina, sostenuti dall’associazione Sae 112, presente coi propri volontari, di buon mattino si sono ritrovati e attraverso diverse tappe hanno le zone più caratteristiche della città di Termoli.

Non ci sono state limitazioni al chilometraggio da percorrere in camminata, Nordic Walking, di corsa, in bicicletta, in comitiva, a passeggio con la famiglia e persino col proprio cane. Il cane o con gli amici.

L'adesione di tutti i partecipanti andrà a contribuire alla raccolta fondi per sostenere i diritti, la cura e la ricerca Alzheimer.

L’iniziativa è aperta dal primo al 30 settembre, tutto il mese.

Maratona Alzheimer è un grande evento sportivo solidale - giunto alla sua XII Edizione - per i diritti delle persone con demenza e Alzheimer. Maratona Alzheimer dal 2012 sensibilizza l’opinione pubblica per eliminare lo stigma sociale che circonda le persone con Alzheimer e raccoglie fondi per le attività di cura, prevenzione e ricerca.

#unacorsaoltrelacorsa, per raccogliere fondi per prevenzione, assistenza e ricerca, da fare. #insiemepercancellareilsilenzio.

Galleria fotografica