Un debutto "bagnato": il primo giorno di scuola all'istituto comprensivo "Achille Pace"

Primo giorno di scuola: l'intervista alla dirigente scolastica Luana Occhionero

TERMOLI. Primo giorno di scuola a Termoli, almeno nell'istituto comprensivo “Achille Pace”, che ha deciso di debuttare oggi, lunedì 9 settembre, con tre giorni di anticipo sul calendario regionale.

Giorni che verranno recuperati durante l’anno, per scelte concesse dall’autonomia organizzativa.





Un debutto “bagnato”, sotto la pioggia, tra genitori quasi più ansiosi dei figli, accompagnati sotto l’ombrello, specie per chi è all’inizio del percorso di ogni singolo grado, che sia infanzia, elementari o medie.





Duplice momento di accoglienza, quello che si è consumato poco prima delle 8, quando è suonata la campanella che per 200 giorni accompagnerà il ciclo didattico annuale, sia a Difesa Grande, con la vice preside Debora Tambone, che in via Po dov’era presente la dirigente scolastica Luana Occhionero, che ha voluto controllare il trasloco nei locali della parrocchia di San Pietro, necessario per i lavori in corso nel plesso principale, di là dalla strada.

Per questo, visto lo sprint degli ultimi giorni, per far sì che tutto fosse a posto, dalla Occhionero è stato rivolto un ringraziamento sentito a padre Enzo Ronzitti, che li ospita, al sindaco Nico Balice e al dirigente Antonio Plescia.

Un modello organizzativo improntato a mo di campus, col metodo Dada, che fa ruotare gli alunni in classi diverse, istituzione che tra l’altro vuole spingere sui temi dell’ambiente, già Bandiera Verde.

A tutti buon anno scolastico da Termolionline.

