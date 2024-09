Associazione europea operatori di Polizia: l'esperienza sul Lungomare Nord di Termoli

TERMOLI. Nell’ambito di Imprendigreen, il programma di Confcommercio per sensibilizzare, qualificare, formare ed accompagnare le imprese nella transizione ecologica e per raggiungere gli obiettivi previsti dall’Agenda 2030, si sono concluse le attività estive programmate all’interno del protocollo siglato tra Confcommercio Molise e l’Associazione Europea Operatori Polizia (AEOP Molise) che prevede iniziative finalizzate allo sviluppo territorial , con particolare attenzione alla filiera ambientale e turistico/culturale.

I volontari dell’associazione guidata dal presidente Silvano Miozzi sono stati accolti dal direttore Irene Tartaglia nella sede regionale a Campobasso per i ringraziamenti, nonché per la stesura di un report sulle attività degli operatori che, nei weekend di luglio ed agosto, hanno monitorato, insieme alle imprese che aderiscono all’iniziativa, il lungomare Cristoforo Colombo a Termoli. Un impegno che ha consentito, per fare qualche esempio, di segnalare la presenza di rifiuti abbandonati e pericolosi, l’inaccessibilità di varchi o servizi ai bagnanti, garantendo attenzione e cura per gli ospiti del nostro turismo estivo per far emergere, valorizzare, diffondere e replicare comportamenti virtuosi e ambientalmente sostenibili.

Un lavoro intenso quello compiuto dai volontari dell’AEOP Molise, garantito nei giorni caldi dettati da una maggiore presenza di turisti e bagnanti nella località costiera che, quest’anno, è stata anche teatro di furti d’auto e di beni e cose sulla spiaggia, denunciati dalla cronaca locale.

“Una presenza, quella dei nostri volontari – dichiara il presidente Miozzi – che ha permesso di dare una risposta anche alle situazioni di criticità che si sono create in particolar modo nei fine settimana sul lungomare di Termoli”.

La proposta di Miozzi: “Riteniamo sia utile per il prossimo anno creare un tavolo tecnico con le amministrazioni comunali della costa affinché si possa replicare il lavoro fatto di sensibilizzazione, accoglienza, anche grazie alla collaborazione con le forze dell’ordine per contribuire a ridurre situazioni di criticità”. Importante è stata la collaborazione e la comunicazione continua con i gestori dei lidi balneari, come nel caso di un bambino che risultava smarrito sulla spiaggia di Termoli nord, creando momenti di grande apprensione che, grazie all’intervento dei militari dell’arma dei Carabinieri e alla prontezza degli operatori dei lidi, è stato ritrovato e riconsegnato tra le braccia della famiglia.

Nel ringraziare tutti i volontari (provenienti dall’intera regione), il direttore Confcommercio Molise Irene Tartaglia ha voluto sottolineare il ruolo del volontariato e la mission dell’iniziativa. “Per noi il turismo rappresenta un settore decisivo in tutta la regione. Come associazione di imprese ci siamo fatti carico di una problematica attenzionata già all’inizio dell’estate riguardante la sicurezza dei turisti e la capacità dei nostri imprenditori di poter fornire servizi di accoglienza adeguati, per la tranquillità di chi sceglie il Molise come meta delle proprie vacanze. Quella di luglio ed agosto è stata una sperimentazione importante che lancia un messaggio chiaro anche alle istituzioni: insieme possiamo costruire comportamenti positivi in tema civico e ambientale, fornendo sicurezza per chi arriva nella nostra regione. La vostra testimonianza derivante da professionalità, tenacia, senso civico e amore per il Molise – ha proseguito Tartaglia, citando i volontari presenti Ciro De Maria, Alfredo Romano, Elio Palatucci e Claudia De Socio – ci aiuta a segnalare situazioni che vanno affrontate e che ci consentono, nei prossimi momenti di confronto con le autorità, di poter strutturare in anticipo interventi per la prossima estate, che auspichiamo possano vedere protagonisti anche gli altri comuni della costa.” Dopo questa prima e positiva esperienza, Confcommercio Molise e l’Associazione Europea Operatori Polizia (AEOP Molise) ribadiscono inoltre che proseguiranno la loro collaborazione per future iniziative ed attività di sviluppo sostenibile del territorio molisano.