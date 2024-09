Miele molisano, il primo distretto in Italia è realtà

CAMPOBASSO. Il 6 settembre, presso lo studio del Notaio Pilla a Campobasso, si è costituito, in forma cooperativa, il Distretto del Miele Molisano, il primo distretto in Italia, dedicato al settore apistico e riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura.

L’ennesima scommessa vinta dal comparto regionale molisano, che nonostante le piccole dimensioni si dimostra da sempre all’avanguardia in ambito nazionale.

A comporre il primo organo amministrativo, sono stati designati Paola Moscardino - presidente, il prof. Antonio De Cristofaro - vicepresidente, Giovanna Cuomo e Gennaro Granata.

La visione della Cooperativa, che nasce dall’idea del Gal Molise Rurale, presieduto da Paola Moscardino, poi sostenuta da Confcooperative Molise e dal Gruppo Apistico Paritetico VOLAPE, presieduto dal Prof. Antonio De Cristofaro, è quella di costruire un nuovo modello di apicoltura basato su principi come sostenibilità integrale, competitività, resilienza, capacità rigenerativa, sicurezza ed etica.

“L’agricoltura italiana e quindi molisana, si trova di fronte a cambiamenti epocali che devono essere governati con lungimiranza e competenza, per evitare di doverne subire passivamente le conseguenze. Sarà centrale la capacità di difendere la cultura alimentare della diversità e della sicurezza, attraverso campagna di comunicazione e valorizzazione che, per poter essere davvero efficaci, devono assumere dimensioni che non sono alla portata delle singole aziende. Serve capacità di aggregazione, di lavorare insieme” ha dichiarato il Presidente del GAL Molise Rurale, Paola Moscardino.