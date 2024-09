Dopo la notte di paura, «Nessun danno, ma poteva finire peggio: curiamo di più il territorio»

TERMOLI. «Nella notte siamo rientrati in casa, dopo tanta paura, fortunatamente la nostra abitazione non ha subito alcun danno».

Ma Antonello, uno dei residenti sfollati in tarda serata, ieri, a causa dell’incendio divampato tra Difesa Grande e Colle Macchiuzzo, non cela la preoccupazione per quanto avvenuto.

Nota a margine, secondo le forze dell’ordine sono stati superiori i numeri degli sgomberi momentanei, rispetto a quanto reso noto dai Vigili del fuoco, insomma, un intero quartiere in movimento, causa forza maggiore.

Ma come prevenire questi fenomeni che chiaramente hanno una componente umana alla base?

La cura del territorio si abbina a piè pari alla civiltà, è chiaro. Nei commenti social, che hanno accompagnato le nostre pubblicazioni notturne sull’emergenza della notta scorsa, c’è chi richiama altri tentativi di pulizia di terreni promossi in modo diciamo così ardimentoso e arrischiato, specie quando spira vento di garbino.

E’ un copione noto e consunto, come si manifestazioni queste condizioni climatiche, i roghi divampano sempre numerosi e ieri sera ce n’erano tanti di fronti da gestire, ma di squadre non una disponibilità illimitata con uomini e mezzi.

Il modello locale di Protezione civile deve saper anche sopperire a carenze momentanee, magari, non solo fungere da supporto, ma sono riflessioni da porre nelle sedi opportune; così come quello di prevedere per quanto possibile attraverso i modelli matematici gli scenari meteo e predisporre unità d’intervento, ieri gli Aib avrebbero fatto molto comodo, ma contrattualmente agiscono fino alle 20.

Infine, l’esortazione a tenere e far tenere i terreni puliti, di che proprietà siano, esiste l’istituto dell’ordinanza, che impone interventi a salvaguardia della pubblica incolumità, come l’appello che lo stesso Antonello rivolge al sindaco: «I terreni devono essere puliti a prescindere che siano del demanio o privati. Le strade devono essere pulite e manutenute senza lasciare cartelli di pericolo per un anno intero in via degli Aceri (ho la Pec della segnalazione). Strade con segni di cedimento, di buche e numerosi lavori trasversalmente al manto stradale rendono difficoltoso il transito».

La programmazione e la cura del territorio servono a porre rimedio anche agli effetti stessi dei cambiamenti climatici.

Ieri sera è andata bene, poteva finire molto peggio.