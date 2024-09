La sanità abruzzese "saluta" Biondelli, la conferma sull'approdo al San Timoteo

TERMOLI. Dal direttore dell'Asl numero 2 di Vasto giunge la certezza che Vincenzo Biondelli verrà a Termoli.

“Ognuno gioca la propria partita in assoluta libertà. Il ginecologo Vincenzo Biondelli ha scelto di proseguire la propria carriera lontano da Vasto e gli auguriamo il meglio, noi da parte nostra andremo avanti con un altro professionista che stiamo già cercando”. Così il Direttore generale della Asl Thomas Schael a proposito del ruolo di Direttore dell’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia del “San Pio”, con la rinuncia del facente funzioni Biondelli a partecipare al concorso.

“A lui va il ringraziamento per l’attività svolta, la qualità professionale prestata e i 700 parti l’anno totalizzati - prosegue - noi abbiamo già bandito un nuovo concorso, con la delibera n. 1.376 del 6 settembre scorso, per selezionare lo specialista che andrà a guidare un reparto sul quale abbiamo investito e continueremo a farlo nell’immediato, con la prospettiva non certo lontana del nuovo ospedale che rappresenta un’attrattiva reale per i medici che guardano a sviluppi di carriera ambiziosi».