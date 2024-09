Medicina subacquea e iperbarica, la Capitaneria partecipa al master delle Tremiti

ISOLE TREMITI. Anche il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera protagonista al Master in medicina subacquea e iperbarica dell’Università di Padova svoltosi alla Riserva Marina Isole Tremiti. Un importante appuntamento per una nuova vision delle Isole sempre più protagoniste nel campo della ricerca scientifica.

Durante l’evento “La sicurezza nelle attività subacquee: tradizioni e prospettive”, tenutosi alle Isole Tremiti dal 6 all’8 settembre, patrocinato dal parco Nazionale del Gargano - Riserva marina delle Isole Tremiti e curato dal Prof. Gerardo Bosco, direttore del Master in Medicina Subacquea e Iperbarica dell’Università di Padova, il Vice Comandante Generale della #GuardiaCostiera, Ammiraglio Ispettore Sergio Liardo, ha tenuto un intervento sull’organizzazione e sull’attività svolta dalla componente subacquea della Guardia Costiera per la tutela degli usi civici del mare e la salvaguardia ambientale, in particolare nelle aree marine protette, evidenziando l’impegno del Corpo nella gestione e tutela della dimensione subacquea.

All’evento hanno preso parte anche scienziati nazionali ed internazionali, rappresentanti di enti istituzionali di medicina subacquea come il Dan (Diver Alert Network), la Duke Dive Medicine, il CNR di Milano e l’Università del Maryland.