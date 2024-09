Medici a tempo determinato e per sostituzioni, il nuovo avviso dell'Asrem

TERMOLI. Incarichi provvisori a tempo determinato o per sostituzioni da assegnare tramite la formazione di una graduatoria, è l’obiettivo del direttore generale dell’Asrem, che ha emesso un bando ad hoc presso i Distretti di Campobasso, Termoli ed Isernia.

In base alla posizione nella graduatoria formulata, secondo le esigenze organizzative dell’Azienda, gli incarichi provvisori a tempo determinato potranno avere durata massima di mesi 12 mentre, per quanto concerne l’affidamento di sostituzioni, potrà avvenire per un periodo massimo, nel corso dell’anno solare, di 3 mesi, anche non continuativi.

Gli incarichi saranno conferiti in base alla graduatoria che verrà formulata e che potrà essere utilizzata dalla data di approvazione della stessa o comunque fino alla pubblicazione della graduatoria regionale definitiva valida per l’anno 2025.

Possono partecipare al presente avviso per l’eventuale conferimento di incarichi provvisori a tempo determinato: a) Medici iscritti nella graduatoria regionale definitiva valida per l’anno 2024 secondo l’ordine di punteggio; b) Medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale; c) Medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale esclusivamente nella Regione Molise fatta eccezione per le sostituzioni per le quali possono concorrere gli iscritti a tale corso in altre Regioni. Il conferimento di incarico avverrà prioritariamente per i medici residenti all’interno dell’azienda; d) Medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31.12.1994; e) Medici iscritti ai corsi di specializzazione All’interno delle categorie di cui sopra, dalla lettera b) alla lettera e) le domande saranno graduate secondo i seguenti criteri: 1) minore età al conseguimento della laurea; 2) voto di laurea; 3) anzianità di laurea. Il compenso da erogare ai medici incaricati per il servizio di cui al presente avviso, è quello previsto dal vigente ACN 04/04/2024 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e dagli Accordi Regionali vigenti in materia. Gli incarichi disponibili saranno proposti ai candidati collocati in graduatoria secondo l’ordine della medesima.

Qualora l’avente diritto accetti l’incarico, lo stesso non potrà essere titolare di altri incarichi, di qualsiasi natura, ivi compresi incarichi relativi alla Guardia Medica Turistica, con questa Azienda, eccezion fatta per i medici che siano titolari anche di assistenza primaria a ciclo di scelta, nei limiti previsti dall’ art. 38 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale vigente. La convocazione e i conferimenti formali di incarico agli aventi diritto così come la gestione della graduatoria saranno di competenza dei Direttori di Distretto competenti territorialmente. Le domande di partecipazione al presente Avviso dovranno essere redatte esclusivamente in forma telematica, connettendosi al sito web aziendale https://www.asrem.molise.it/ ed accedendo alla piattaforma dalla Sezione “Concorsi Smart” presente sulla pagina principale.