"Green Recycle": con Rieco Sud si apprende come smaltire gli sfalci da giardino

TERMOLI. Venerdì prossimo, 13 settembre, a Termoli, presso Colle della Torre, avrà luogo un incontro dedicato alla promozione dello smaltimento sostenibile degli sfalci da giardino. Durante l’evento si parlerà di compostaggio domestico e di come smaltire gli sfalci e le potature.

Lo staff Rieco Sud sarà a disposizione per ritirare gli sfalci portati dagli utenti e per rispondere alle domande e curiosità, durante l’incontro verrà spiegato come realizzare ghirlande decorative con materiali naturali provenienti dagli scarti dei propri giardini. In questa esperienza unica si avrà l’opportunità di scoprire come trasformare gli sfalci da giardino in opere d’arte ecologiche, promuovendo allo stesso tempo la sostenibilità e l’amore per la natura attraverso la creatività.

Il progetto “Green Ricycle” rientra nelle iniziative messe in campo dalla Rieco Sud in collaborazione con il Settore Ambiente del Comune di Temoli nell’ottica della sensibilizzazione dei cittadini al rispetto dell’ambiente e al corretto smaltimento dei rifiuti.

Vi aspettiamo venerdì dalle ore 9 alle ore 11 per il ritiro degli sfalci da giardino e per scoprire il riciclo creativo total green.