Assistenza continua e premurosa, «Lettera aperta al dottor Angelo Ferrara»

TERMOLI. La scelta di trasferirsi a Termoli, occupandosi di riorganizzare il reparto di Chirurgia generale di viale San Francesco, è stata considerata una di quelle sliding door della sanità pubblica bassomolisana. Parliamo al dottor Angelo Ferrara, che è giunto da Firenze per ricoprire l'incarico di primario, vincendo la selezione bandita dall'Asrem nella scorsa primavera. Ebbene, un altro professore, ma docente di matematica in pensione, che insegnava alla scuola media Schweitzer, ha voluto scrivergli nella formula della lettera aperta, tramite Termolionline.

«La notte del 2 agosto sono stato operato in emergenza, per grave problema intestinale, dal primario di Chirurgia dell'ospedale San Timoteo di Termoli, dottor Angelo Ferrara. Voglio ringraziare pubblicamente il dottore per avere operato con mirabile maestria e aver seguito la mia degenza in reparto con grande competenza e umanità, ponendosi sempre di fronte al paziente con disponibilità al dialogo motivazionale. Devo, altresì, estendere la mia profonda riconoscenza a tutto il personale del reparto: medici, infermieri e Oss, per l'assistenza continua e premurosa. Mi auguri con tutto il cuore che il dottor Ferrara resti con noi a Termoli, per diventare un pilastro della sanità molisana, come da tantissimi anni lo è il dottor Nicola Rocchia. Con profonda ammirazione, professor Ottavio Biondi».