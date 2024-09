Luogo di formazione delle future classi dirigenti, nasce il nuovo liceo a Larino

LARINO. Sindaco-presidente della Provincia, dirigente scolastica, vescovo Gianfranco De Luca, il senatore del territorio Costanzo Della Porta, amministratori locali e sindaci del territorio, l’assessore alle Infrastrutture della Regione Molise Michele Marone e tanta gente, questo il quadro di presenze dipinto ieri in contrada Carpineto, a Larino, per l’inaugurazione della nuova e definitiva sede del liceo classico e scientifico “D’Ovidio”.

Un traguardo raggiunto dopo oltre dieci anni e che ha inorgoglito non poco Giuseppe Puchetti, che da meno di un anno è stato eletto presidente della Provincia. Assieme alla preside Emilia Sacco, il sindaco e vertice di Palazzo Magno hanno ripercorso le tappe che hanno portato all’inaugurazione del nuovo plesso scolastico che sorge a due passi dall’ItaeG San Pardo, di fatto, costituendo una sorta di cittadella scolastica all’interno del perimetro urbano frentano. Puchetti ha ricordato come dopo il terremoto del 31 ottobre 2002, il liceo aveva perso la sua sede storica, di come era ‘andato errando’ prima nei locali in via Marra del vecchio ospedale, e poi nella più efficiente struttura di via Cuoco, ma anche di come fosse rimasto orfano della sua sede.

“Ridiamo un’identità specifica al nostro glorioso liceo. Voglio ringraziare quanti hanno permesso tutto questo, a partire dagli uffici provinciali che hanno lavorato alacremente insieme ai tecnici per consentire di inaugurare e rendere fruibile questa sede”. Grazie davvero a tutti – ha aggiunto la dirigente Sacco – la scuola come potete vedere è pronta, ragazzi tocca a voi ora lasciare la vostra impronta”.

Una inaugurazione avvenuta a poche ore dal ritorno a scuola, che avviene oggi. Con un giorno di anticipo sul calendario regionale, per recuperarlo in occasione della festività di San Pardo 2025.

Galleria fotografica