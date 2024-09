Inizio dell'anno scolastico, il messaggio del vicepresidente della Regione Di Lucente

CAMPOBASSO. Dal vicepresidente della Regione Molise, Andrea Di Lucente, il messaggio per l'avvio dell'anno scolastico.

«Carissimi ragazzi, carissimo personale degli istituti scolastici molisani,

per la maggior parte di voi oggi si torna in classe, mentre qualcuno ho già rotto il ghiaccio nei giorni precedenti. L’emozione sarà grandissima, come lo è per noi genitori che vi vediamo varcare quella soglia ogni giorno.

Tornare in classe o entrarvi per la prima volta è un’opportunità immensa per ognuno di voi: avete la possibilità di costruire il vostro futuro come volete. Non significa studiare, non sono le interrogazioni o i compiti in classe il vostro obiettivo né tantomeno i voti.

È la possibilità che lo studio e la conoscenza offrono a tutti: livellare le differenze sociali, riequilibrare le possibilità, consentire a tutti di poter pensare e perseguire il futuro che si ha in mente. Nascono sogni sui banchi di scuola. E davanti a voi avete persone e strumenti (la conoscenza e lo sviluppo delle capacità) che vi consentono di poter realizzare quei sogni. A voi tocca metterci la volontà e la costanza di poterli realizzare

Al personale docente, che è già tornato a scuola dal 1° settembre scorso, un augurio di buon rientro in classe. Il ruolo che maestri e professori svolgono nella formazione degli alunni è prezioso e spesso non tenuto in debita considerazione.

Da genitore mi rendo conto e tocco con mano ogni giorno che cosa significa nella vita di una giovane mente avere un insegnante che se ne prenda cura, che ne valorizzi le peculiarità. Una guida autorevole e che sia da ispirazione per il futuro, per una nuova generazione che vada oltre gli schermi degli smartphone, ma che coltivi il pensiero critico, che abbia voglia di emergere, di progredire, di fare meglio di noi genitori.

Un grande augurio di buon lavoro anche a tutto il personale degli istituti scolastici regionali, ai dirigenti e alle strutture dell’Usc, con il quale abbiamo già collaborato proficuamente in passato e che speriamo voglia continuare a sostenere le iniziative dell’assessorato alle Attività Produttive e all’Energia.

Buon anno a tutti».