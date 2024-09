Percorsi bus in arrivo e in partenza da rivedere, si punta a snellire il traffico

TERMOLI. Riprende a pieno regime domani l’attività didattica in città, col ritorno in classe negli altri tre istituti comprensivi e soprattutto nelle scuole superiori, che convogliano centinaia e centinaia di ragazzi provenienti dalle località limitrofe e dal basso Molise, ma anche da Abruzzo e Puglia.

Inevitabilmente, andrà a risentirne la circolazione, che vedrà anche gli autobus dei pendolari fare rotta per il Terminal bus, circostanza che in modo sì ordinario, ma impattante, congestionerà un flusso veicolare che è reduce da una stagione estiva di sofferenza, soprattutto per l’infortunistica stradale e la ricerca dei parcheggi.

Come migliorarla? Allo studio, secondo qualche indiscrezione, ci sarebbe l’ipotesi di modificare il tracciato compiuto dai pullman che via Tangenziale si portano su viale Pertini, convogliandoli verso l’autostazione, ma evitando che lo facciano percorrendo via Madonna delle Grazie, che nelle ore di punta è davvero ingolfata.

Identico ragionamento, quello che riguarderebbe via Corsica, insomma, si potrebbe optare per percorsi diversi, alleggerendo e snellendo la viabilità urbana in tratti sensibili.