La sede del liceo "Pace" resta ancora chiusa: «Sei anni trascorsi invano dal sisma»

GUGLIONESI. Un liceo “chiuso”, un finanziamento stanziato per la messa in sicurezza e due progetti per il recupero della struttura ma ad oggi non è stato avviato alcun lavoro di recupero.





È la storia dell’ormai “ex” istituto magistrale “Domenico Pace” di Guglionesi, che per anni, fino a giugno 2018, ha ospitato innumerevoli studenti.

Fino al 2018 perché, nell’agosto di quell’anno, a causa del sisma che colpì il basso Molise, Guglionesi fu uno dei paesi che subì più danni, e a tal proposito l’allora sindaco Mario Bellotti di concerto con la dirigente Maria Maddalena Chimisso, dopo i sopralluoghi dei Vigili del fuoco, che evidenziavano alcune criticità interne eliminabili facilmente perché, come riportava la scheda di sopralluogo dei Vigili del Fuoco, riguardavano solo i tramezzi, decisero di spostare la sede in viale Indipendenza.

Gli studenti furono trasferiti in altra sede e le lezioni iniziarono regolarmente.

Nel novembre del 2018 l’allora Ministro della Pubblica Istruzione Marco Bussetti, firmò il Decreto che rendeva disponibile la somma di 3, 683 milioni di euro per le scuole molisane inagibili a causa del terremoto.

Per il Liceo Linguistico e Psicopedagogico di Guglionesi, in particolare, venne stanziata la somma di 2,550 milioni di euro per la messa in sicurezza dell’edificio.





Successivamente, parliamo del 2021, l’allora presidente della Provincia di Campobasso Francesco Roberti prefigurò la possibilità di abbattere e ricostruire la scuola di Guglionesi (chiusa ormai da 3 anni) nella convinzione che tale percorso fosse maggiormente funzionale/conveniente.

Una scuola chiusa ormai da 6 anni, un finanziamento accordato di 2,550 milioni di euro e due progetti di intervento, uno di consolidamento della struttura esistente e l’altro di abbattimento e ricostruzione della stessa.

Ma, a tutt’oggi, la scuola è chiusa e non ci sono segnali che possano far pensare ad un inizio dei lavori.

Così, nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 settembre, alla vigilia del nuovo anno scolastico, abbiamo incontrato l’associazione Arci Francesco Jovine, che ha esposto le problematiche dovute alla chiusura dell’istituto, richiamando la collettività a unirsi per ricevere risposte.

Galleria fotografica