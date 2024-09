«Lavoriamo insieme affinché a scuola ognuno possa esprimersi al meglio»

TERMOLI. Dopo il sindaco Nico Balice, arriva anche dall'assessore comunale all'Istruzione, Mariella Vaino, il messaggio agli studenti per il primo giorno di scuola: “Cari studenti, genitori, insegnanti e personale scolastico, è con grande piacere che oggi ci ritroviamo per salutare il nuovo anno scolastico che inizierà domani.

Un anno che si apre tra speranze, ambizioni e la voglia di crescere insieme affrontando le sfide che ci attendono.

La scuola rappresenta uno dei pilastri fondamentali della nostra comunità. È il luogo dove si costruiscono le basi del futuro, dove si formano non solo i professionisti del domani, ma anche i cittadini consapevoli e responsabili. Investire nell’istruzione significa investire nel futuro, nel progresso e nel benessere di tutti.

A voi, cari studenti, auguro di affrontare questo anno con curiosità, determinazione e coraggio. La scuola è il luogo dove potete scoprire le vostre passioni, i vostri talenti e i vostri sogni. Ogni giorno rappresenta una nuova opportunità per apprendere qualcosa di nuovo, per crescere come individui e come membri della società.

A voi, insegnanti, rivolgo un sincero ringraziamento. Il vostro impegno, la vostra dedizione e la vostra passione sono essenziali per guidare i nostri giovani nel loro percorso di crescita. Siete un esempio per loro, e il vostro ruolo è insostituibile. Grazie per tutto ciò che fate e farete.

Ai genitori e alle famiglie, ricordo quanto sia fondamentale il vostro sostegno. L’educazione non si ferma all’ingresso della scuola, ma continua anche a casa. La collaborazione tra scuola e famiglia è la chiave per il successo dei nostri ragazzi.

Infine, un pensiero speciale va al personale amministrativo e tecnico, che con discrezione e professionalità assicura che ogni giorno la scuola funzioni nel migliore dei modi. Anche il vostro contributo è prezioso e determinante.

Siamo consapevoli delle sfide che il mondo della scuola deve affrontare ma, insieme, con il supporto di tutte le componenti della comunità scolastica, possiamo superarle. Come amministrazione comunale, il nostro impegno è di garantire risorse, strutture adeguate e politiche che favoriscano l’inclusione, l’innovazione e l’eccellenza educativa.

In conclusione, auguro a tutti voi un anno scolastico ricco di soddisfazioni, di successi e di nuove scoperte. Lavoriamo insieme affinché la scuola sia un luogo in cui ognuno possa esprimere al meglio il proprio potenziale sentendosi parte di una comunità che guarda con fiducia al futuro.

Buon inizio di anno scolastico a tutti!”