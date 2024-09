Il Molise si apre alla Germania: giornalisti tedeschi nella nostra regione

CAMPOBASSO. Il Molise si apre alla Germania: Press Trip di giornalisti tedeschi nella nostra regione dall’11 al 15 settembre.

La Regione Molise comunica l’arrivo di un gruppo selezionato di giornalisti tedeschi per un press trip esclusivo che si terrà dall’11 al 15 settembre. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Enit (Agenzia Nazionale del Turismo), attraverso il supporto tecnico operativo di Sviluppo Italia Molise, ha l’obiettivo di promuovere le bellezze, la cultura e le tradizioni del Molise sul mercato tedesco, creando nuove opportunità di visibilità e sviluppo per il territorio.

Durante il loro soggiorno, i giornalisti avranno l’opportunità di scoprire alcuni dei luoghi più iconici della nostra regione, con un itinerario che includerà visite ai borghi storici, esplorazioni di paesaggi naturali incontaminati, esperienze dirette come il rafting su fiume e la ricerca del tartufo, incontri con artigiani locali e degustazioni di prodotti tipici molisani. L’attenzione sarà rivolta in particolare alle eccellenze enogastronomiche del territorio, con tappe in rinomate aziende della zona.

“Il press trip rappresenta un’occasione unica per far conoscere le peculiarità del Molise a un pubblico internazionale e per consolidare i rapporti con i media esteri – ha dichiarato il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti – Siamo entusiasti di accogliere i giornalisti tedeschi e di offrire loro un’esperienza autentica e indimenticabile, che sarà poi raccontata sulle principali testate e media tedeschi”.

Il programma del press trip è stato studiato per offrire una panoramica completa e variegata delle attrazioni molisane, senza tralasciare il patrimonio storico-culturale che caratterizza questa terra ricca di storia. I giornalisti visiteranno inoltre i Musei Archeologici più importanti del Molise e avranno la possibilità di partecipare a laboratori e incontri con esperti locali, per approfondire tematiche legate alla sostenibilità, all'artigianato e alla cultura molisana.

Questa iniziativa fa parte di una strategia più ampia volta a incrementare la visibilità internazionale del Molise e a rafforzare il suo appeal turistico. L’invito di giornalisti stranieri rientra in un piano di promozione integrata che, già partito con la partecipazione alla ITB di Berlino nel marzo del 2024, prevede, nei prossimi mesi, ulteriori collaborazioni con altri mercati europei.