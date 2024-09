Di nuovo emergenza pediatri negli ospedali molisani, l'Asrem ne cerca 11

TERMOLI. Sette anni di bandi e selezioni non sono riusciti a risolvere la penuria di pediatri negli ospedali molisani. Una figura indispensabile, anche per i relativi Punti nascita, come sanno bene all’ospedale San Timoteo di Termoli e negli altri plessi. A inizio agosto, il primario (che vale per Campobasso, Isernia e Termoli) ha richiesto con urgenza l’indizione di un avviso pubblico per pediatri e per neonatologi in attività libero– professionale, in considerazione della gravissima carenza di personale medico della disciplina presso le unità operative dei tre nosocomi.

Nelle more dell’espletamento dell’avviso pubblico per soli titoli e contestuale concorso pubblico per titoli ed esami finalizzati all'assunzione a tempo determinato e indeterminato di 7 dirigenti medici della disciplina di pediatria indetto a giugno 2024, l’Asrem ha così disposto un nuovo avviso pubblico per il conferimento dei 7 incarichi libero professionali a medici specialisti in pediatria e a dirigenti medici in quiescenza specialisti nella disciplina in parola nonché di 4 incarichi libero professionali a medici specialisti in pediatria-neonatologia ed a dirigenti medici in quiescenza specialisti nella disciplina in parola.

Procedura che si basa sull'impossibilità oggettiva per l’Amministrazione di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno per far fronte alla gravissima carenza di personale specializzato.