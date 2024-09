Pigiama Run: torna la corsa della Lilt per aiutare i bimbi malati di tumore

TERMOLI. Domani, venerdì 13 settembre alle ore 11 si terrà la conferenza stampa dell’Associazione Provinciale di Campobasso della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori per presentare il Pigiama Run, la storica corsa e camminata in pigiama per sostenere i bambini malati di tumore aiutati da Lilt.

L’incontro si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Termoli, città che ospiterà anche quest’anno l’edizione 2024 dell’evento che si terrà in contemporanea in più di 40 città italiane con dirette streaming da tutte le piazze oltre che in modalità “anywhere”.

Una corsa per divertirsi e fare sport, ma anche all’insegna della solidarietà. Con il ricavato proveniente dalle iscrizioni LILT sosterrà infatti in tutta Italia progetti e servizi concreti di aiuto e accoglienza a favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie.

Sarà presente la presidente della Lilt Campobasso, Carmela Franchella, che presenterà l’iniziativa insieme ai partner che prenderanno parte all’evento: Comune di Termoli, Coni Molise, Asrem, Runners Termoli, Asd Il Valore, Larino Run, l’associazione culturale ricreativa Karamella, Sae 112 e gli sponsor.