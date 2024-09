Il ritorno a scuola: i messaggi diffusi da Regione e Provincia

TERMOLI. Tanti i messaggi di inizio anno scolastico: il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, afferma che: «Inizia un nuovo anno scolastico e il mio messaggio è rivolto agli studenti, ai Dirigenti Scolastici, ai docenti, al personale scolastico e alle famiglie.

A tutta la comunità scolastica va l’augurio di un nuovo anno intenso e colmo di soddisfazioni.

Ogni Anno Scolastico rappresenta un’occasione e un’opportunità di crescita e di sviluppo per tutti.

Io provengo dal mondo della scuola e il primo giorno lo vivo sempre con emozione, perché conosco bene gli stati d’animo di ognuno.

Le scuole rappresentano le fondamenta della nostra società, dove i nostri ragazzi costruiscono conoscenze, competenze, cultura e quei valori, che costituiranno il bagaglio di vita per tutti i giovani, i quali edificano il proprio futuro, grazie all’impegno e all’abnegazione dei propri docenti, abili a vivere il proprio lavoro come una missione.

La scuola insegna valori imprescindibili, quali il rispetto reciproco, l’altruismo, lo spirito di gruppo, la collaborazione e l’importanza di lavorare in team per raggiungere i successi più elevati.

Le istituzioni sono chiamate a offrire al mondo scolastico le migliori condizioni per la crescita umana e culturale di ognuno, ma anche il diritto a frequentare scuole sicure in ambienti sereni e stimolanti.

La Regione Molise, così come ho impostato dall'inizio della legislatura, è a disposizione di tutti e le nostre porte sono quotidianamente spalancate per le esigenze dei più giovani.

In bocca al lupo a tutta la comunità scolastica con l’auspicio di un anno ricco di obiettivi che saranno raggiunti».

Per l’apertura dell’anno scolastico 2024-2025, il Presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, ha dichiarato:

«Il ritorno dei ragazzi sui banchi delle scuole e degli insegnanti nelle loro cattedre rappresenta non solo l’inizio del nuovo anno scolastico ma l’avvio di una nuova fase per l’intera comunità locale e regionale.

La ripresa delle lezioni, infatti, porta con sé, ovviamente, la riorganizzazione di tutti i servizi interconnessi con i diversi istituti, che vanno dai trasporti, all’edilizia, alla sicurezza, alla sanità e a quant’altro in vario modo funge di supporto al complesso mondo della scuola. Quello di domani, dunque, è un giorno importante non solo per i ragazzi, per le loro famiglie e per gli operatori della scuola, ma per l’intero Molise. La scuola, difatti, non è rilevante solo per questi fattori organizzativi e logistici che coinvolgono una grossa fetta della popolazione, ad essa, invero, la società assegna il compito fondamentale di dare le basi culturali ai nostri ragazzi per poter operare in un giorno non lontano, in ogni strato o livello delle istituzioni, dell’economia, dello sport, del sociale e dell’associazionismo, con diligenza, capacità e abnegazione, per dare il proprio apporto alla costruzione di una civiltà sempre più giusta ed evoluta che riduca le ingiustizie sociali e che assicuri a tutti il raggiungimento delle proprie aspettative.

In quest’ottica, a nome di tutto il Consiglio regionale voglio rivolgere ad ogni alunno, a ciascun genitore, a tutti gli insegnanti ed al personale non docente di tutte degli istituti pubblici e privati operanti nei comuni del Molise, l’augurio di un buon e fruttuoso anno scolastico. Augurio che è da estendere a tutti quei settori che hanno il compito di contribuire al buon e sereno andamento delle lezioni».

Il messaggio del Presidente Giuseppe Puchetti e del vice Alessandro Pascale per la riapertura delle scuole.

«La Provincia di Campobasso ha aperto l’anno scolastico 2024/2025 con l’inaugurazione della nuova sede del Liceo Scientifico e Liceo Classico ‘D’Ovidio’ a Larino: una struttura all’avanguardia, anche dal punto di vista del risparmio energetico, dove troveranno la propria casa scolastica tantissimi studenti dell’area.

Siamo onorati di aver potuto inaugurare questa struttura, fondamentale per Larino e i centri limitrofi. Un taglio del nastro avvenuto alla vigilia della riapertura delle scuole, a testimonianza della grande attenzione che l’ente di via Roma pone sull’edilizia scolastica.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, rivolgo a tutti coloro che compongono il mondo della scuola un caloroso augurio di buon lavoro e un sentito incoraggiamento.

La scuola è un luogo fondamentale per la crescita e la formazione di ognuno di noi.

Ogni giorno in aula rappresenta un'opportunità per costruire il nostro futuro, fatto di conoscenza, competenze e relazioni.

Agli studenti, auguro di affrontare questo nuovo anno con entusiasmo e curiosità, cogliendo tutte le possibilità che la scuola offre.

Agli insegnanti rivolgo il mio più profondo riconoscimento per l’impegno costante nel guidare i nostri giovani verso la consapevolezza e il sapere.

Ai genitori va un grazie speciale per il ruolo che svolgete nel sostenere i vostri figli in questo percorso.

La Provincia, come sempre, continuerà a lavorare per garantire che le strutture scolastiche siano adeguate, sicure e accoglienti, sostenendo tutte quelle iniziative che possano migliorare l’offerta formativa del nostro territorio».