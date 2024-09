«Vi auguriamo di vivere questo nuovo anno scolastico con il cuore»

MOLISE. La prima campanella in Molise è suonata un'ora fa, segnando l'inizio del nuovo anno scolastico. Non sono mancati gli auguri del senatore Costanzo Della Porta e dell'onorevole Elisabetta Lancellotta.

«La scuola è il più grande volano di conoscenza e di socializzazione esistente. Alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi giunga un enorme in bocca al lupo per il nuovo anno scolastico. Una sfida da raccogliere con entusiasmo, con avidità di apprendimento, con passione per la conoscenza che da sola rappresenta un motore eccezionale per la crescita umana e didattica dei nostri ragazzi. Alle istituzioni il compito di fornire le risorse umane d strumentali perché nessuno resti indietro. Le inaugurazioni di plessi scolastici degli ultimi giorni dimostrano che stiamo procedendo nella giusta direzione. Auguro, quindi, al corpo docente, ai nostri studenti, al personale tutto e alla dirigenza un proficuo anno scolastico».

«In questa giornata di riapertura delle scuole, desidero sottolineare l'importanza fondamentale della scuola come istituzione centrale nella formazione dei giovani e nello sviluppo della nostra società.

La scuola non è solo un luogo di mero apprendimento, ma anche un ambiente in cui vengono coltivati valori essenziali come la responsabilità, il rispetto e la collaborazione». Così l'onorevole Elisabetta Lancellotta nel giorno del nuovo anno scolastico.

«Attraverso un approccio educativo inclusivo, la scuola contribuisce a preparare le future generazioni ad affrontare le sfide del mondo moderno con competenza ed integrità. Continueremo a sostenere ed investire nella qualità dell'istruzione, per garantire a ogni studente l'opportunità di raggiungere il proprio pieno potenziale e diventare cittadino consapevole ed impegnato». prosegue la Lancellotta.

«Cari ragazzi- scrive la Lancellotta rivolgendosi agli studenti molisani- vi auguro di vivere questo nuovo anno scolastico con passione e curiosità: per nuove discipline, per nuovi progetti, per nuove amicizie. Siate capaci di appassionarvi a tutto ciò che vi circonderà, coltivando i tanti stimoli che i docenti vi offriranno per il vostro percorso di crescita, non soltanto scolastico ma anche e soprattutto di vita. Sappiate essere, voi stessi, stimoli preziosi per i vostri docenti e i vostri compagni. Impegnatevi, consapevoli che sacrificio e impegno sono l’unica strada che, con merito, porta a raggiungere gli obiettivi attesi. Non abbiate timore di offrire il vostro punto di vista in ogni occasione, in ogni lezione, in ogni disciplina. Siate voi stessi, sempre. E se delusione e sconforto - in qualche momento - vi soggiogano, non mollate, perché saranno utili a temprarvi nel vostro divenire ‘adulti’. Imparate a vivere insieme rispettando le regole scolastiche, perché cosi comprenderete appieno il significato di essere parte di una comunità, di essere cittadini.

Mettetecela tutta! Vi auguro di vivere questo nuovo anno scolastico con il cuore.

Lo stesso cuore che metteranno, come ogni anno, i vostri dirigenti scolastici, i vostri insegnanti, il personale ATA e quanti, a vario titolo, vi accompagneranno nel vostro percorso formativo.

Buon anno scolastico a tutti!»"